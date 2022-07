(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – La grande ‘mannaia’ del secondo mandato alla fine si abbatte sui veterani del Movimento 5 Stelle, ponendo fine alla carriera politica dei big all’interno del Movimento.il muro eretto da Beppe Grillo, anche Giuseppe Conte decide di confermare la regola aurea dei pentastellati: gli eletti che hanno già svolto duenon potranno più ricandidarsi. E no, non ci saranno deroghe, nonostante il pressing forsennato di chi fino all’ultimo sperava in un ripescaggio. Dal presidente della Camera Roberto Fico alla vicepresidente del Senato e del M5S Paola Taverna, da Alfonso Bonafede a Riccardo Fraccaro, passando per Stefano Buffagni, Carlo Sibilia, Angelo Tofalo, Vito Crimi: è condita di nomi eccellenti la lista dei ‘sommersi’, gli eletti al secondo giro di boa (una cinquantina tra Camera e Senato) che alla fine di questa legislatura ...

Ci tiene di più a chiarire il passato e a guardare al futuro: "in campo per dovere morale e ... Intanto Letta fa un appello a tutti quelli che non sono il centrodestra tranne il, si propone ... M5S, "torno a fare l'ingegnere" e "scrivo un libro": il futuro dopo 2 mandati (Adnkronos) – La grande 'mannaia' del secondo mandato alla fine si abbatte sui veterani del Movimento 5 Stelle, ponendo fine alla carriera politica dei big all'interno del Movimento. Dopo il muro eret ...Tra gli esclusi ci sono nomi "pesanti" con ruoli di primo piano nelle ultime due legislature: in primis il presidente della Camera Roberto Fico, punto di riferimento dell'"ala sinistra" grillina. Fuor ...