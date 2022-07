M5s, l’annuncio di Conte: “Chi ha svolto due mandati non si candida, la regola non cambia”. Restano le carte Patuanelli, Raggi e Appendino (Di venerdì 29 luglio 2022) “Alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5s, chi ha già svolto due mandati. Non cambia, quindi, la regola che il Movimento si è imposto dalla prima ora come forma di garanzia affinché gli eletti possano dedicarsi al bene del Paese, senza lasciarsi distrarre dai propri destini personali”. Giuseppe Conte sceglie la via di un post su Facebook per annunciare la decisione definitiva su un tema che da anni tormenta il dibattito interno al suo partito, e nelle ultime settimane, causa elezioni, si è imposto nell’agenda interna come non più rinviabile. Il nuovo nodo su cui il leader ha sfiorato lo scontro aperto col fondatore Beppe Grillo – granitico, diversamente da lui, sul no a qualunque ipotesi di deroga – è stato sciolto probabilmente giovedì sera, con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) “Alle prossime elezioni politiche non troverete, tra iti del M5s, chi ha giàdue. Non, quindi, lache il Movimento si è imposto dalla prima ora come forma di garanzia affinché gli eletti possano dedicarsi al bene del Paese, senza lasciarsi distrarre dai propri destini personali”. Giuseppesceglie la via di un post su Facebook per annunciare la decisione definitiva su un tema che da anni tormenta il dibattito interno al suo partito, e nelle ultime settimane, causa elezioni, si è imposto nell’agenda interna come non più rinviabile. Il nuovo nodo su cui il leader ha sfiorato lo scontro aperto col fondatore Beppe Grillo – granitico, diversamente da lui, sul no a qualunque ipotesi di deroga – è stato sciolto probabilmente giovedì sera, con il ...

