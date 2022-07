Lo sguardo verso l’essenziale di Antonella Quacchia | tra Color Field e ascolto delle suggestioni circostanti

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 29 luglio 2022) Nel momento in cui l’uomo moderno, e in particolar modo l’artista con la sensibilità che lo contraddistingue, avverte l’esigenza di andare oltre la superficie che sembra essere divenuta l’apparato prioritario del vivere contemporaneo, si verifica la tendenza a un distacco dalla realtà oggettiva, l’emergente necessità di andare oltre quella coltre invisibile che sembra essere uno scudo nei confronti dell’approfondimento indispensabile per comprendere, piuttosto che soltanto osservare, se stessi e il mondo intorno. La scelta di compiere questo tipo di percorso optando per l’indefinitezza di un’immagine che altrimenti richiederebbe la conformazione alla tendenza da cui si cerca di allontanarsi, sembra pertanto quasi obbligata, imprescindibile per intraprendere quel cammino di connessione tra sensibilità percettiva e desiderio di oltrepassare l’osservato. L’artista di origini italiane ma ...