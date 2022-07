PaoloGentiloni : Crescita #Eurozona 0.7% nel secondo trimestre. Meglio del previsto. Bene in particolare Italia e Spagna. Non siamo… - LauraGaravini : #Inflazione e #caroenergia.Le conseguenze della guerra si stanno facendo sentire sui costi dell'energia.Iniziative… - lucianonobili : Il bene dell’Italia coincideva con la prosecuzione del lavoro di #Draghi su carobollette, inflazione, PNRR, Ucraina… - VincenzoDonvito : RT @ADUC1: ADUC - Notizia - ITALIA - Inflazione aumenta. Stima Istat per luglio: - ADUC1 : ADUC - Notizia - ITALIA - Inflazione aumenta. Stima Istat per luglio: -

Adnkronos

L'indovrebbe attestarsi all'8,4 per cento annuo a luglio 2022, in leggero calo rispetto all'8,5 per cento di giugno. A luglio dell'anno scorso, il dato registrava una crescita dell'...L'acquisita per il 2022 è pari a +6,7% per l'indice generale e a +3,3% per la componente di fondo. Secondo le stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) cala su ... Inflazione Italia 2022, 'carrello spesa' a +9,1% A luglio 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base ...Sul Tpi, se dovremo usarlo, non esiteremo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - L'inflazione e' il "fattore principale" che guidera' le decisioni di politica monetaria della Banca centrale ...