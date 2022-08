(Di venerdì 29 luglio 2022) È bufera social per Ida. La famosa dama bresciana, celebre per la sua partecipazione al programma Uomini e Donne e per la tormentata storia d’amore con il cavaliere Riccardo Guarnieri, non è riuscita a contenere la rabbia nei confronti di alcuni commenti a dir poco offensivi. Nella giornata di ieri ha pubblicato delle stories su Instagram che hanno suscitato non poche reazioni tra i suoi followers, la donna infatti è apparsa non solo furiosa ma anche molto provata. Idanon è nuova ai commenti degliche da sempre vedono in lei un’arrivista che punta solo a far parlare di sé. La donna, nel corso del tempo, ha imparato a reagire inera composta e pacata, ma stavolta non ce l’ha fatta. I commenti negativi hanno toccato l’unica persona realmente importante della sua vita, ovvero suo ...

zazoomblog : Uomini e Donne: Ida Platano senza veli una visione per i fan - #Uomini #Donne: #Platano #senza - zazoomblog : Ida Platano tuona contro gli haters: “Giù le mani da mio figlio” - #Platano #tuona #contro #haters: - zazoomblog : Ida Platano tuona contro gli haters: “Giù le mani da mio figlio” - #Platano #tuona #contro #haters:… - zazoomblog : Ida Platano in bikini: la dama di Uomini e donne spettacolare - #Platano #bikini: #Uomini #donne… - zazoomblog : Uomini e Donne Ida Platano senza veli: la buonanotte sexy della dama - #Uomini #Donne #Platano #senza #veli: -

... anche Riccardo Guarnieri, ex di, ha speso parole più che positive per l'ex corteggiatrice. Che,... Ora che con laè (di nuovo) tutto finito, Riccardo proverà a conquistare la new entry Non ...A manifestare il loro interesse per la ragazza sono stati, in particolare, Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri , entrambi ex fidanzati di. L'arrivo della ragazza nel parterre ...Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, è pronta a tornare a Uomini e Donne, ma non in qualità di tronista.Corre in moto a 240 km orari e condivide il video su Instagram. Le immagini che fanno discutere hanno come protagonista Armando di Uomini e Donne.