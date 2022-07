“I figli non devono per forza avere un legame con la nostra famiglia d’origine” (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella società in cui viviamo spesso ci viene detto che è assolutamente dovuto ai nostri genitori, fratelli, sorelle, zii e altri famigliari di avere un legame con i nostri figli, ma è davvero così? É davvero un diritto che spetta alla nostra famiglia d’origine? Una mamma su TikTok ha sollevato questa importante domanda, @Gianna Valenti (che conta 27mila followers), che in un video precedente aveva parlato delle relazioni tossiche all’interno della propria famiglia e di come rompere questi cicli familiari tossici. Nel video aveva anche aggiunto quanto sia importante stabilire dei limiti con i membri problematici della famiglia, quando si tratta dei propri figli. In un video recente ha quindi approfondito la cosa, ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella società in cui viviamo spesso ci viene detto che è assolutamente dovuto ai nostri genitori, fratelli, sorelle, zii e altriri diuncon i nostri, ma è davvero così? É davvero un diritto che spetta alla? Una mamma su TikTok ha sollevato questa importante domanda, @Gianna Valenti (che conta 27mila followers), che in un video precedente aveva parlato delle relazioni tossiche all’interno della propriae di come rompere questi cicli familiari tossici. Nel video aveva anche aggiunto quanto sia importante stabilire dei limiti con i membri problematici della, quando si tratta dei propri. In un video recente ha quindi approfondito la cosa, ...

GassmanGassmann : La cosa più bella del mondo? Fare una foto ai propri figli quando non vogliono. Perché? Perché si. ?? - SimoneAlliva : 'Da una coppia omosessuale difficilmente nasce qualcosa'. Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del… - Gaby45yo1 : RT @cancro58: @Leonard1306___ E ricordiamo pure con orrore che i genitori senza nazipass non potevano entrare nelle scuole dei loro figli e… - luckystrike2030 : Al mare e ritrovo una coppia arzilla e simpatica conosciuta l'anno prima (76 e 72anni non vax). Chiacchierando vien… - StefanoAndriano : RT @chiara14_1: ../.. Chi orienta la propria vita in questo modo sa che ogni aspetto della sua vita è nelle mani di Dio, perché Lui non ab… -