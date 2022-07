GF Vip 7 | pronta un’edizione monstre | la durata sarà davvero record

(Di venerdì 29 luglio 2022) La Mediaset lavora ad una nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’azienda ha deciso:daFervono in casa Mediaset i preparativi per la prossima edizione del Grande… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

aIItoohes : @porc4troi4 @satellait ecco è arrivata frankie manny tuttofare soluzione pronta carglass ripara carglass sostituisc… - CronacaSocial : Patrizia De Blanck pronta a tornare al GF Vip 7 ad una condizione: Ecco quale ?? - infoitcultura : Patrizia De Blanck pronta a tornare al Gf Vip 7 ma ad una condizione - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck pronta a tornare ad un'unica condizione senza precedenti -

... la soubrette argentina avrebbe avvertito l'ex dicendogli che èa denunciare lui e il programma se sarà citata in diretta televisiva. Aggiornamenti sugli inquilini del Grande FratelloSono ...Stando alle ultime notizie, la Blasi sarebbea parlare in televisione del suo divorzio. Ilary Blasi vorrebbe parlare in televisione del divorzio da Totti. Il condizionale è d'obbligo, anche ...L'esperto di gossip conferma la partecipazione di Antonino al Grande Fratello Vip ma avverte: 'Belen è pronta a denunciare se verrà citata' ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...