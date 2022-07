Gender Gap | una storia lunga ancora 136 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Come se non bastasse, a livello di partecipazione economica l’Italia è al 110esimo posto su 146 Paesi – ho fatto fatica a trovarla -, in contrasto con il 59esimo posto per il livello di istruzione ed è 111esima per il political empowerment”. 29 luglio 2022 – Le disuguaglianze nell’accesso al mercato del lavoro non consentonoil raggiungimento di un equilibrio armonico tra carriera e vita privata. La parità di retribuzione è spesso prevista dalle leggi, ma non si applica nei casi concreti. La rappresentanza femminile in importanti posizioni aziendali e manageriali èuno slogan, più che una realtà. Ilgap in Europa è un problema che si sta tentando di arginare. Ma, come evidenziato dal GlobalGap Report 2022, si stima ...