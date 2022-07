Coca-Cola Fans, ennesima pagina fuffa (Di venerdì 29 luglio 2022) Facebook campa di pubblicità, lo sappiamo bene, lo sappiamo da anni. Se Facebook, invece che un social network online, fosse un servizio di cartellonistica per strada, sarebbe sempre pieno di pubblicità di fuffa a rischio multa, invece è online e difficilmente viene sanzionato come dovrebbe. Di cosa sto parlando? Ma è chiaro, dei soliti post truffa che vengono regolarmente sponsorizzati su Facebook e contro cui viene fatto poco o niente dal team di Mark Zuckerberg. Un esempio su tutti sono gli svariati gruppi col nome Coca-Cola Fans, da quello con più follower (al momento circa 37mila) a quello con meno (581 followers). Quasi tutti pubblicano immagini della Coca Cola, foto di repertorio, post dei follower, ma con una costante: ogni tot ore hanno almeno un post fuffa, ... Leggi su butac (Di venerdì 29 luglio 2022) Facebook campa di pubblicità, lo sappiamo bene, lo sappiamo da anni. Se Facebook, invece che un social network online, fosse un servizio di cartellonistica per strada, sarebbe sempre pieno di pubblicità dia rischio multa, invece è online e difficilmente viene sanzionato come dovrebbe. Di cosa sto parlando? Ma è chiaro, dei soliti post truffa che vengono regolarmente sponsorizzati su Facebook e contro cui viene fatto poco o niente dal team di Mark Zuckerberg. Un esempio su tutti sono gli svariati gruppi col nome, da quello con più follower (al momento circa 37mila) a quello con meno (581 followers). Quasi tutti pubblicano immagini della, foto di repertorio, post dei follower, ma con una costante: ogni tot ore hanno almeno un post, ...

