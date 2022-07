Carfagna: mi candido con Azione di Carlo Calenda (Di venerdì 29 luglio 2022) Mara Carfagna si candida con Azione di Carlo Calenda. In una intervista, la ministra per il Sud spiega la sua decisione di lasciare Forza Italia dopo 18 anni, in seguito a terremoto politico scaturito dalla caduta del governo Draghi. "La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscenza che devo a Silvio Berlusconi, è stata quella di lasciare Fi. Il passo successivo è stato più semplice. Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l`unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi". "Ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale, capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e poi di rispettarli fino in fondo, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 luglio 2022) Marasi candida condi. In una intervista, la ministra per il Sud spiega la sua decisione di lasciare Forza Italia dopo 18 anni, in seguito a terremoto politico scaturito dalla caduta del governo Draghi. "La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscenza che devo a Silvio Berlusconi, è stata quella di lasciare Fi. Il passo successivo è stato più semplice. Oggi formalizzerò la mia candidatura condi, che rappresenta a mio giudizio l`unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi". "Ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale, capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e poi di rispettarli fino in fondo, ...

