Batteri in mare in Romagna, i bagnanti ignorano il divieto e si tuffano. 'Che sarà mai? Solo terrorismo mediatico' (Di venerdì 29 luglio 2022) 'Ma sì, che sarà mai?'. 'Solo terrorismo mediatico'. Non credono ad una vera emergenza i bagnanti della Riviera Romagnola , dopo che in diversi tratti è stato deciso il divieto di balneazione per ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) 'Ma sì, che?'. ''. Non credono ad una vera emergenza idella Riviera Romagnola , dopo che in diversi tratti è stato deciso ildi balneazione per ...

MediasetTgcom24 : Batteri oltre limiti, stop al bagno in mare in 28 punti dell'Emilia Romagna #emiliaromagna - Agenzia_Ansa : Vietato temporaneamente fare il bagno in 28 aree di balneazione della riviera emiliano-romagnola per valori anomali… - SkyTG24 : Riviera romagnola, batteri oltre limiti: stop bagno in mare in 28 zone - oknosureddit : Batteri oltre limiti, stop al bagno in mare in 28 punti dell'Emilia Romagna - oknosureddit : Batteri oltre limiti, stop al bagno in mare in 28 punti dell'Emilia Romagna -