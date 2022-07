Andrea Delogu nuda alle Maldive. E pure il fidanzato modello (Di venerdì 29 luglio 2022) Andrea Delogu nuda alle Maldive. In queste settimane la vediamo in tv sul palco del Tim Summer Hits, lo show musicale estivo che andrà in onda su Rai 2 fino al prossimo giovedì 4 agosto che conduce insieme all’amico e collega Stefano De Martino ma è già partita per le vacanze. Insieme a lei, tra la sabbia bianca e l’acqua cristallina delle isole tropicali, c’è il fidanzato Luigi Bruno, 24 anni. Ma non è stata una fuga organizzata: “Ho preso una vacanza all’ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre”, ha raccontato ai suoi follower. Andrea Delogu nuda alle Maldive Poi diverse Storie Instagram in cui Andrea ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022). In queste settimane la vediamo in tv sul palco del Tim Summer Hits, lo show musicale estivo che andrà in onda su Rai 2 fino al prossimo giovedì 4 agosto che conduce insieme all’amico e collega Stefano De Martino ma è già partita per le vacanze. Insieme a lei, tra la sabbia bianca e l’acqua cristallina delle isole tropicali, c’è ilLuigi Bruno, 24 anni. Ma non è stata una fuga organizzata: “Ho preso una vacanza all’ultimo momento e sono venuta, era un mio desiderio da sempre”, ha raccontato ai suoi follower.Poi diverse Storie Instagram in cui...

