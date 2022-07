Alex Nuccetelli continua a parlare di Totti, Ilary e Noemi: “Magari verrà fuori la versione di Francesco” (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo il breve commento al Corriere Alex Nuccetelli continua a parlare ancora di Totti, Ilary Blasi e Noemi e lo fa in una lunga intervista per Fanpage. Ormai è ben chiaro che lui sia amico di Francesco Totti e di Noemi Bocchi. Forse un po’ meno di Ilary Blasi? Sono solo supposizioni ma di certo la sua intenzione è quella di far capire a tutti che l’ex calciatore ha sempre amato sua moglie, cosa che testimonia anche a nomi di tutti gli amici di Totti. Conferma che è una storia ormai finita ma anche che Francesco di recente di ritorno da un viaggio ha regalato a Ilary una borsa di un certo valore, perché aveva l’abitudine di portarle sempre un regalo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo il breve commento al Corriereancora diBlasi ee lo fa in una lunga intervista per Fanpage. Ormai è ben chiaro che lui sia amico die diBocchi. Forse un po’ meno diBlasi? Sono solo supposizioni ma di certo la sua intenzione è quella di far capire a tutti che l’ex calciatore ha sempre amato sua moglie, cosa che testimonia anche a nomi di tutti gli amici di. Conferma che è una storia ormai finita ma anche chedi recente di ritorno da un viaggio ha regalato auna borsa di un certo valore, perché aveva l’abitudine di portarle sempre un regalo. ...

