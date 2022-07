Ultimo, un tour con oltre 600 mila biglietti staccati. Ecco come si prepara: “Due uova di quaglia al mattino…” (Di giovedì 28 luglio 2022) Ultimo ha concluso il suo tour negli stadi con enorme soddisfazione: oltre 600mila i biglietti venduti. Continua intanto l’onda lunga dell’affetto dei fan. A sei ore dalla messa in vendita dei biglietti per il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…” – doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio 2023 per poi proseguire a milano allo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio 2023 – sono stati venduti oltre 100mila biglietti. L’annuncio del nuovo tour è stato fatto da Ultimo durante il live di chiusura del tour Stadi 2022 che si è tenuto a San Siro domenica 24 luglio (sold out). Durante una intervista su YouTube con l’amico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022)ha concluso il suonegli stadi con enorme soddisfazione:600venduti. Continua intanto l’onda lunga dell’affetto dei fan. A sei ore dalla messa in vendita deiper ilStadi 2023 “La Favola Continua…” – doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio 2023 per poi proseguire ano allo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio 2023 – sono stati venduti100. L’annuncio del nuovoè stato fatto dadurante il live di chiusura delStadi 2022 che si è tenuto a San Siro domenica 24 luglio (sold out). Durante una intervista su YouTube con l’amico e ...

IlContiAndrea : In sole 6 ore già venduti 100mila biglietti per il tour negli stadi 2023 di #Ultimo. Numeri record - Honiro : Oggi ultima tappa del tour negli stadi di Ultimo ?? oltre 600.000 persone sono venute in questi concerti! Compliment… - FQMagazineit : Ultimo, un tour con oltre 600 mila biglietti staccati. Ecco come si prepara: “Due uova di quaglia al mattino…” - picc0la_st3lla : @farfall4bianca È sempre un libro che riguarda il tour di ultimo con foto e dediche ma lui non sa niente ???? - iMagazineTwit : Fa tappa al festival l'ultimo tour della storica band #Majano #FVG @Azalea_live @Litfiba #Litfiba #FestivalMajano62 -