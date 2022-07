Scuola, via libera all’assunzione di oltre 94mila docenti (Di giovedì 28 luglio 2022) In vista del prossimo anno scolastico saranno assunti complessivamente circa 94mila docenti e 10mila Ata. È quanto ha deciso il Governo nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi oggi. Saranno assunti anche 422 docenti di religione cattolica e 361 dirigenti scolastici “Il Consiglio dei ministri – fa sapere una nota di Palazzo Chigi -, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha deliberato l’autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 422 unità di insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo, 10.116 unità di personale A.T.A., 94.130 unità di personale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) In vista del prossimo anno scolastico saranno assunti complessivamente circae 10mila Ata. È quanto ha deciso il Governo nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi oggi. Saranno assunti anche 422di religione cattolica e 361 dirigenti scolastici “Il Consiglio dei ministri – fa sapere una nota di Palazzo Chigi -, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha deto l’autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 422 unità di insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo, 10.116 unità di personale A.T.A., 94.130 unità di personale ...

