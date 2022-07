Scuola, ok all'assunzione di 94mila di prof e 10mila Ata: tutte le delibere del Cdm di oggi (Di giovedì 28 luglio 2022) Via libera all'assunzione di oltre 94mila insegnanti e 10mila Ata. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, del ministro... Leggi su ilmattino (Di giovedì 28 luglio 2022) Via libera all'di oltreinsegnanti eAta. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, del ministro...

Agenzia_Ansa : Scuola: dal consiglio dei ministri arriva l'ok all'assunzione di 94.130 prof e 10.116 Ata. Via libera a 11 progetti… - LaNotiziaTweet : Scuola, via libera all'assunzione di oltre 94mila docenti e 10mila Ata. In arrivo anche nuovi insegnanti di religio… - TerenikB : @martinacarletti @Affaritaliani Darò il mio consenso a chi metterà nel proprio programma, con tanto di dimissioni i… - MEcosocialista : @GiorgiaMeloni Ma se all'ultimo giro avete distrutto la scuola con tagli da paura? PS: voi durante il Covid eravat… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Scuola: dal consiglio dei ministri arriva l'ok all'assunzione di 94.130 prof e 10.116 Ata. Via libera a 11 progetti di im… -