Salvini | “Fantasy su Russia e caduta del governo”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA – “Stamattina c’è stato per tre ore ilsullache ha fatto cadere il. Due persone che mi hanno preceduto hanno fatto cadere il, Di Maio e Conte, punto, poi non so su indicazione di chi. E a livello autorevole, quindi di servizi, arriverà in questi istanti una smentita che nega qualsiasi relazione tra la mia persona e lae altri”. E’ quanto ha affermato il segretario della Lega, Matteo(foto), intervenendo dal palco dell’Assemblea della Coldiretti, a proposito di quanto scritto da La Stampa. L'articolo L'Opinionista.