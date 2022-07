Roma | tragedia alla stazione Termini Una ragazza muore sotto un treno | «Si è sdraiata sui binari»

(Di giovedì 28 luglio 2022) Unadi 21 anni è morta questo pomeriggio a, dopo essere stata investita dmotrice di unin transito. Non si conosce ancora l’identità della vittima. Laè avvenuta intorno alle 17:30 alo 13 e sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma. Stando alle prime ricostruzioni lasi sarebbesuiprima dell’arrivo del convoglio: a testimoniarlo sono stati il macchinista – che non è riuscito a evitare l’impatto – e la prima analisi delle telecamere di sicurezza effettuata dagli agenti della Polfer. Questi ultimi hanno verificato che la vittima si èsui ...

Laè avvenuta alla Stazione Termini di. Le indagini. Sul luogo dellasono arrivati gli agenti della Polizia ferroviaria, che hanno avviato gli accertamenti per capire se sia ...Una donna è morta questo pomeriggio alla stazione Termini di, dopo essere finita sotto la motrice di un treno in transito. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 al binario 13. Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma. Al momento non si ...Tragedia alla Stazione Termini di Roma. Gli agenti hanno verificato che la vittima si è sdraiata sui binari all’arrivo del precedente treno, un regionale (Roma Termini – Napoli Centrale) partito alle ...ROMA (cronaca) - Intervento dei Vigili del Fuoco di Roma oggi pomeriggio. Per la malcapitata non c'è stato nulla da fare Ilmamilio.it - nota stampa Alle ore 17 di oggi circa, una Squadra dei ...