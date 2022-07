Quello che non va nella risposta di Meloni alla cantante per “Anche io sono Giorgia ma…” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i coglioni a nessuno”: queste parole di Giorgia Todrani sono diventate virali ieri dopo che la cantante ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram nel quale – imitando il famoso discorso identitario della Leader di Fratelli d’Italia a Piazza San Giovanni dell’ottobre 2019 – attaccava Meloni, leader de facto del centrodestra. Sempre su Instagram la risposta: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo”. La risposta di Meloni alla cantante ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) “io, ma non rompo i coglioni a nessuno”: queste parole diTodranidiventate virali ieri dopo che laha condiviso una storia sul suo profilo Instagram nel quale – imitando il famoso discorso identitario della Leader di Fratelli d’Italia a Piazza San Giovanni dell’ottobre 2019 – attaccava, leader de facto del centrodestra. Sempre su Instagram la: “Trovo che la voce disia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo”. Ladi...

