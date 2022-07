Pressioni russe sulla Lega per sfiduciare Draghi, bufera su Salvini (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi”. È il titolo di un retroscena pubblicato oggi dal quotidiano La Stampa che dà conto dei contenuti di un documento dell’intelligence contenente i colloqui riservati tra Oleg Kostyukov e Antonio Capuano, in cui emergerebbe “l’interesse di Mosca per le sorti del governo italiano”. “Il funzionario dell’ambasciata russa Kostyukov – si legge nell’articolo – domandò all’emissario di Salvini: i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi?”. Da un documento riservato pubblicato oggi da La Stampa emerge l’interesse di Mosca per le sorti del governo italiano “I rapporti della Lega con la Russia? Ho lavorato e lavoro per la pace, per fermare questa maledetta guerra, quindi non parlo di ministri e viceministri con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ombredietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo”. È il titolo di un retroscena pubblicato oggi dal quotidiano La Stampa che dà conto dei contenuti di un documento dell’intelligence contenente i colloqui riservati tra Oleg Kostyukov e Antonio Capuano, in cui emergerebbe “l’interesse di Mosca per le sorti del governo italiano”. “Il funzionario dell’ambasciata russa Kostyukov – si legge nell’articolo – domandò all’emissario di: i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi?”. Da un documento riservato pubblicato oggi da La Stampa emerge l’interesse di Mosca per le sorti del governo italiano “I rapporti dellacon la Russia? Ho lavorato e lavoro per la pace, per fermare questa maledetta guerra, quindi non parlo di ministri e viceministri con ...

