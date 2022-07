Paolo Villaggio, chi sono i figli Elisabetta e Piero: “Con mia figlia non è stato semplice” (Di giovedì 28 luglio 2022) Paolo Villaggio, amatissimo e famosissimo attore italiano scomparso il 3 luglio del 2017, aveva due figli. In tanti si chiedono chi siano, cosa facciano nella vita e se hanno seguito le orme del padre. Paolo Villaggio è stato unito a sua moglie per 60 anni: Maura Albites, una fantastica donna. sono due i figli di Paolo: la femmina, Elisabetta, che adesso ha 50 ed ha seguito le orme del padre perché fa la regista. E poi c’è il maschio, Pier Francesco, detto Piero, che ha lo stesso nome del fratello gemello di Paolo. Con suo fratello, l’attore ha sempre avuto un rapporto meraviglioso: non ci ha mai litigato, mai una volta in vita sua. In un’intervista rilasciata al Corriere della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022), amatissimo e famosissimo attore italiano scomparso il 3 luglio del 2017, aveva due. In tanti si chiedono chi siano, cosa facciano nella vita e se hanno seguito le orme del padre.unito a sua moglie per 60 anni: Maura Albites, una fantastica donna.due idi: la femmina,, che adesso ha 50 ed ha seguito le orme del padre perché fa la regista. E poi c’è il maschio, Pier Francesco, detto, che ha lo stesso nome del fratello gemello di. Con suo fratello, l’attore ha sempre avuto un rapporto meraviglioso: non ci ha mai litigato, mai una volta in vita sua. In un’intervista rilasciata al Corriere della ...

