Malagò: “Olimpiadi a Roma? Ipotesi ormai tramontata” (Di giovedì 28 luglio 2022) “All’estero il brand di Roma è imbattibile, ma non possiamo vivere solo della nostra storia. Se candidi Roma hai due strade: hai tutto pronto? Devi solo personalizzare la manifestazione. Se invece devi realizzare un impianto, una struttura, dove la manifestazione deve essere ospitata, qui cominciano i dolori. Ma va chiarito che chi si occupa dell’organizzazione della manifestazione non ha nulla a che fare con la costruzione del mattone. Servono norme che chiariscano le tempistiche”. Ne ha parlato Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la presentazione dello studio di Confcommercio sui grandi eventi a Roma. Sulla possibilità che Roma prima o poi torni a essere candidabile alle Olimpiadi, Malagò ha parlato di “Ipotesi ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) “All’estero il brand diè imbattibile, ma non possiamo vivere solo della nostra storia. Se candidihai due strade: hai tutto pronto? Devi solo personalizzare la manifestazione. Se invece devi realizzare un impianto, una struttura, dove la manifestazione deve essere ospitata, qui cominciano i dolori. Ma va chiarito che chi si occupa dell’organizzazione della manifestazione non ha nulla a che fare con la costruzione del mattone. Servono norme che chiariscano le tempistiche”. Ne ha parlato Giovanni, presidente del Coni, durante la presentazione dello studio di Confcommercio sui grandi eventi a. Sulla possibilità cheprima o poi torni a essere candidabile alleha parlato di “...

sportface2016 : #Malagò: '#Olimpiadi a #Roma? Ipotesi ormai tramontata' - TV7Benevento : Olimpiadi: Malagò, 'a Roma aria diversa ma potesi ormai tramontata' - - QuindiciNews : Palazzo Lombardia si veste con i colori delle Olimpiadi 2026 Il Governatore incontra il presidente #Coni Malagò: tu… - erardocarducci : @AieieBrazov3 Infatti, dopo le Olimpiadi Malagò invocò la cittadinanza per tanti atleti italiani figli di immigrati… - Lucatn2 : @Agenzia_Ansa E non che Sala ,in vista delle Olimpiadi 2026, vuole fare le scarpe a Malago o comunque a sostituirlo lisciandosi Letta ? -

Su Palazzo Lombardia i colori e loghi di Milano - Cortina 2026 Soddisfatto anche Giovanni Malago': 'Vengo tutte le settimane a Milano e saro' qui, e nei luoghi delle Olimpiadi, sempre piu' spesso. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione e devo dire che c'e' ... Olimpiadi 2026, Fontana: 'Se il governo entra in Fondazione non ci saranno altri fondi' Lo ha affermato il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine dell'incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per fare il punto sui giochi olimpici Milano - Cortina 2026. "Il ... Soddisfatto anche Giovanni Malago': 'Vengo tutte le settimane a Milano e saro' qui, e nei luoghi delle, sempre piu' spesso. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione e devo dire che c'e' ...Lo ha affermato il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine dell'incontro con il presidente del Coni, Giovanni, per fare il punto sui giochi olimpici Milano - Cortina 2026. "Il ...