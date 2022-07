L’ex portiere Jens Lehmann prende una motosega e distrugge il garage del vicino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ha preso unae ha distrutto il tetto deldel. Poi ha tentato anche di cancellare le prove, ovvero le telecamere di sorveglianza che avevano ripreso tutta la scena.della Nazionale tedesca, che per una stagione ha vestito anche la maglia del Milan, è stato denunciato per aver causato centinaia di euro di danni. L’episodio, rivelato dalla Bild, è avvenuto lunedì 25 luglio a Starnberg, piccola cittadine della Baviera affacciata sull’omonimo lago., 52 anni e un passato da giocatore di Schalke 04, Borussia Dortmund, Arsenal e Stoccarda (con la breve parentesi anche in rossonero), non sarebbe stato esattamente in buoni rapporti con il...