Incendio a San Michele del Carso (Gorizia)

(Di giovedì 28 luglio 2022) 150 uomini in azione 28 luglio 2022 18:38 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery -...

vigilidelfuoco : #Incendiboschivi #Gorizia, nella notte ha ripreso vigore l'#incendio a San Michele del Carso: evacuate per precauzi… - bizcommunityit : Il Carso brucia ancora: evacuato il paese di San Michele del Carso - MediasetTgcom24 : Incendio nel Carso, evacuata l'intera frazione di San Michele | Protezione Civile: 'La situazione peggiora' #Carso… - Wildpinkdaisy : RT @MediasetTgcom24: Incendio nel Carso, evacuata l'intera frazione di San Michele #Carso #incendio - infoitinterno : L’incendio sul Carso si aggrava: San Michele interamente evacuata -

Michele del Carso (Gorizia) - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciMichele del Carso (Gorizia) - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Colpite Niardo e ...150 uomini in azione 28 luglio 2022 18:38Michele del Carso (Gorizia) - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...Pertanto si sta facendo evacuare, oltre all'abitato di San Michele del Carso (alle tre di notte di ieri erano state allontanate 25 famiglie, ndr), anche Devetachi e Marcottini'. E' l'appello che il si ...Due nuovi incendi sono divampati in provincia di Gorizia: uno a San Michele del Carso, dove sono state fatte evacuare 25 famiglie dalle rispettive abitazioni, l'altro a Devetachi, frazione di Doberdò ...