F1, Pedro De La Rosa: “La Ferrari deve e può fare doppiette per fermare Verstappen” (Di giovedì 28 luglio 2022) Da domani si comincerà a girare all’Hungaroring, sede del 13° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista d’Ungheria la Ferrari andrà a caccia di un riscatto dopo l’esito negativo della corsa in Francia. L’incidente del monegasco Charles Leclerc ha privato la Rossa di una vittoria potenziale e lo zero transalpino ha portato Leclerc a veder aumentare il proprio ritardo dalla vetta occupata dall’olandese Max Verstappen (63 punti), vincitore in Francia. Il circuito magiaro dovrebbe, sulla carta, adattarsi meglio alle caratteristiche della F1-75: un tracciato angusto e tortuoso, che richiede velocità di percorrenza in curva e trazione. La Ferrari vuol fare doppietta ed è questo, a detta dell’ex collaudatore del Cavallino Rampante, Pedro De La Rosa, il modo per fermare ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Da domani si comincerà a girare all’Hungaroring, sede del 13° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista d’Ungheria laandrà a caccia di un riscatto dopo l’esito negativo della corsa in Francia. L’incidente del monegasco Charles Leclerc ha privato la Rossa di una vittoria potenziale e lo zero transalpino ha portato Leclerc a veder aumentare il proprio ritardo dalla vetta occupata dall’olandese Max(63 punti), vincitore in Francia. Il circuito magiaro dovrebbe, sulla carta, adattarsi meglio alle caratteristiche della F1-75: un tracciato angusto e tortuoso, che richiede velocità di percorrenza in curva e trazione. Lavuoldoppietta ed è questo, a detta dell’ex collaudatore del Cavallino Rampante,De La, il modo per...

