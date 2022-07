Elezioni: Conte, 'non escludiamo dialogo con Pd ma solo se si schiera con deboli' (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - “Non ho cercato questa situazione, non l'ho provocata. Mi assumo però tutte le responsabilità del fatto che l'agenda che noi dobbiamo portare avanti deve essere un'agenda sociale ed ecologica. E non abbiamo ricevuto risposte da nessuno, ma anzi abbiamo riscontrato un'indifferenza persino del Pd. Più che la larghezza del campo è importante la forza e la coerenza del programma. E la sua praticabilità. Un dialogo col Pd non lo escludiamo. Ci saranno le premesse solo se il Pd vorrà schierarsi a favore dei più deboli, del lavoro, dei più giovani, delle donne". Così il leader del M5S Giuseppe Conte circa il rapporto con il Pd in una intervista al giornale online Tpi.it. "Il rischio di una vittoria netta del centrodestra non mi lascia affatto indifferente. Ma le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - “Non ho cercato questa situazione, non l'ho provocata. Mi assumo però tutte le responsabilità del fatto che l'agenda che noi dobbiamo portare avanti deve essere un'agenda sociale ed ecologica. E non abbiamo ricevuto risposte da nessuno, ma anzi abbiamo riscontrato un'indifferenza persino del Pd. Più che la larghezza del campo è importante la forza e la coerenza del programma. E la sua praticabilità. Uncol Pd non lo. Ci saranno le premessese il Pd vorràrsi a favore dei più, del lavoro, dei più giovani, delle donne". Così il leader del M5S Giuseppecirca il rapporto con il Pd in una intervista al giornale online Tpi.it. "Il rischio di una vittoria netta del centrodestra non mi lascia affatto indifferente. Ma le ...

fattoquotidiano : Elezioni, De Magistris: “Mi candido a Napoli e propongo un’alleanza a Conte” – Video - Mov5Stelle : Ci batteremo per definire le priorità, per tutelare soprattutto le piccole e medie imprese, i lavoratori poveri, i… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - dvdstl : RT @pietroraffa: == Governo: Conte, crisi governo Draghi innescata da Pd e Di Maio. E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata… - TV7Benevento : Elezioni: Conte, 'non escludiamo dialogo con Pd ma solo se si schiera con deboli' - -