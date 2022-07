“Duro contrasto”: Napoli, paura in allenamento e l’azzurro si ferma (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Napoli si prepara alla prossima stagione e deve registrare oggi un episodio che ha fatto tenere il fiato sospeso a tifosi e staff. Tra le squadre maggiormente al centro dei discorsi di calciomercato in questi giorni, il Napoli si presenterà al via della Serie A 2022/2023 come un vero e proprio osservato speciale. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilsi prepara alla prossima stagione e deve registrare oggi un episodio che ha fatto tenere il fiato sospeso a tifosi e staff. Tra le squadre maggiormente al centro dei discorsi di calciomercato in questi giorni, ilsi presenterà al via della Serie A 2022/2023 come un vero e proprio osservato speciale. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SportdelSud : ???? #KimMinjae ha svolto il suo primo allenamento da giocatore del #Napoli. L'ex #Fenerbahçe è stato protagonista d… - NapoliNewsRobot : From: simonedavino96 #Napoli, finisce anzitempo l'allenamento di Victor #Osimhen dopo un duro contrasto con… - simonedavino96 : #Napoli, finisce anzitempo l'allenamento di Victor #Osimhen dopo un duro contrasto con #MinJae. Nulla di preoccupan… - tuttonapoli : FOTO - Duro contrasto (fortuito) Kim-Osimhen: il nigeriano non riesce a proseguire l’allenamento - SEMPREFMILAN : @just_dicc @10Ronaldinho Non capisce un cazzo Al primo confronto già ho smesso di leggere Mette 8 a Dinho che era… -