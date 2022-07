Dalla Francia – Accordo di principio tra OM e Fenerbahçe per Luan Peres (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-28 11:47:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Luan Peres avrà quindi giocato solo una stagione all’Olympique de Marseille. Arrivato la scorsa estate dal Santos contro un assegno da 4,5 milioni di euro per accontentare Jorge Sampaoli, il difensore brasiliano lascerà già il vicecampione di Francia. Secondo le nostre informazioni, che confermano quelle di Foot Mercato, un Accordo di principio è stato raggiunto durante la notte da mercoledì a giovedì con il Fenerbahçe sulla base di un trasferimento compreso tra 3 e 5 milioni di euro. Una partenza che sarà compensata Quello che era diventato la 4a o la 5a scelta nella mente di Igor Tudor in difesa non aveva giocato l’amichevole contro il Betis ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-28 11:47:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe:avrà quindi giocato solo una stagione all’Olympique de Marseille. Arrivato la scorsa estate dal Santos contro un assegno da 4,5 milioni di euro per accontentare Jorge Sampaoli, il difensore brasiliano lascerà già il vicecampione di. Secondo le nostre informazioni, che confermano quelle di Foot Mercato, undiè stato raggiunto durante la notte da mercoledì a giovedì con ilsulla base di un trasferimento compreso tra 3 e 5 milioni di euro. Una partenza che sarà compensata Quello che era diventato la 4a o la 5a scelta nella mente di Igor Tudor in difesa non aveva giocato l’amichevole contro il Betis ...

FcInterNewsit : Dalla Francia - Skriniar, in settimana nuovo incontro Inter-PSG: i parigini sperano di chiudere a breve - Eurosport_IT : ARGENTO PER GLI AZZURRI! ?????? Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini si devono… - repubblica : Francia, il governo cancella il canone tv: 'Tassa obsoleta e inadatta'. Allarme delle emittenti statali sulle risor… - patpenning : @Agenzia_Ansa Un inconcludente che non ha mosso un dito da quando è rientrato dalla Francia Non una presa di posizi… - GreenMidnight1 : @DavidBasco86 Guarda, rispetto al giocatore di Bordeaux, ieri ha messo in mostra soprattutto una grande intensità,… -