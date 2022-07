Covid, in Abruzzo registrati altri 8 decessi per il virus, 2135 i nuovi positivi (Di giovedì 28 luglio 2022) L'Aquila - Sono 2135 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 499704. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 90 anni, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, mentre 3 decessi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3454. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 449977 dimessi/guariti (+1275 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 46273 (+846 rispetto a ieri). Di questi, 279 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (invariato rispetto a ieri) in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 28 luglio 2022) L'Aquila - Sonoi casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 499704. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8casi (di età compresa tra 75 e 90 anni, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, mentre 3sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3454. Nel numero dei casisono compresi anche 449977 dimessi/guariti (+1275 rispetto a ieri). Gli attualmenteinsono 46273 (+846 rispetto a ieri). Di questi, 279 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (invariato rispetto a ieri) in ...

