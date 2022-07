Calcio: Roma. Intervento riuscito per Darboe (Di giovedì 28 luglio 2022) Ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Roma - "Ebrima Darboe è stato sottoposto in data odierna a un Intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.- "Ebrimaè stato sottoposto in data odierna a unchirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del ...

FBiasin : Quelli che sfottono i tifosi della #Roma per i festeggiamenti post Conference o per la presentazione di #Dybala io,… - CorSport : #Roma, con #Wijnaldum #Mourinho è da scudetto ?? - tuttosport : #Zaniolo, vertice #Roma-#Tottenham: #Conte tenta il sorpasso su #Allegri ?? - ParliamoDiNews : Calcio: Roma. Intervento riuscito per Darboe » LO_SPECIALE #Sport #basket #Calcio #ciclismo #golf #nuoto… - Radio24_news : RT @tutticonvocati: [??ON AIR] 14:00 @Radio24_news ??Juve, #Pogba si opera? ??#Wijnaldum fa sognare #Roma ??#Suarez, il calcio romantico è anc… -