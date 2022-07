GiuseppeBrandon : Anomala la decisione della scuola primaria. Alunna bocciata a 7 anni dalla scuola, il Tar boccia i docenti: decisi… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Bocciata a 7 anni, il Tar sospende la decisione della scuola di Bari: 'Può ledere l'autostima' - Telebari : Bocciata a 7 anni, il Tar Puglia alla scuola: 'Rivaluti la decisione. Grave danno per la bimba' - #Bari #Notizie… - LaGazzettaWeb : Bimba bocciata a 7 anni, Tar Puglia: «Scuola rivaluti decisione» - News - fabio_ciciliano : RT @repubblica: Bocciata a 7 anni, il Tar sospende la decisione della scuola di Bari: 'Può ledere l'autostima' -

Il Tar Puglia ha sospeso la bocciatura della alunna barese non ammessa alla terza elementare, accogliendo l'istanza cautelare della famiglia e ordinando alla scuola di rivalutare il provvedimento di bocciatura. Per i giudici amministrativi il Consiglio di classe nel decidere di non ammettere al terzo anno l'alunna non avrebbe adeguatamente tenuto conto dell'età della bambina (7 anni), dello stato di salute e del possibile danno all'autostima.