Addio all’infinita grandezza di Piero Citati

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 luglio 2022) Con la scomparsa dil’Italia perde davvero un grande maestro della cultura e dell’impegno civile. E se come sosteneva, pressappoco, il filosofo trascendentalista americano Ralph Emerson “tutti i grandi maestri si distinguono principalmente perché sono stati in grado di aggiungere un secondo, un terzo, e forse un quarto passo in una linea continua”, allora si può ben dire cheha compiuto e ancora farà compiere centinaia di passi alla cultura, alla scienza, all’umanità, con la testimonianza delle sue opere e della sua eccelsa scrittura. Scrittore, saggista, critico letterario, giornalista e biografo, la cifra essenziale diè l’infinito, il tema segreto, profondo come un fiume sotterraneo, che ha seguito per comporre la sua vasta, colta e inarrivabile critica letteraria ...