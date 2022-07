WWE: L’era post Vince McMahon inizia molto bene, ascolti in salita per Raw (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto il clamore mediatico attorno ai cambiamenti in corso in WWE ha dato un bel boost all’ultima puntata del Monday Night Raw. Gli ascolti televisivi ne hanno beneficiato, tanto che i telespettatori sono saliti a 1 milione e 900 mila (erano stati poco più di 1 milione e 700 mila una settimana fa), facendo siglare uno 0.50 di rating nella fascia demografica di riferimento (18-49). L’episodio di Raw è stato il secondo più visto della serata, dietro lo show “Bachelorette” su ABC (0.74 di rating). I momenti più visti sono stati il segmento iniziale di Roman Reigns e la celebrazione per i vent’anni di Rey Mysterio in WWE. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto il clamore mediatico attorno ai cambiamenti in corso in WWE ha dato un bel boost all’ultima puntata del Monday Night Raw. Glitelevisivi ne hannoficiato, tanto che i telespettatori sono saliti a 1 milione e 900 mila (erano stati poco più di 1 milione e 700 mila una settimana fa), facendo siglare uno 0.50 di rating nella fascia demografica di riferimento (18-49). L’episodio di Raw è stato il secondo più visto della serata, dietro lo show “Bachelorette” su ABC (0.74 di rating). I momenti più visti sono stati il segmentole di Roman Reigns e la celebrazione per i vent’anni di Rey Mysterio in WWE.

