“Uomini e Donne”, ex dama vuota il sacco: pesanti accuse su Ida e Gemma (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ida Platano e Gemma Galgani sono due protagoniste di “Uomini e Donne“, dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Le due dame sono da tempo negli studi Elios e ormai sono divenute un vero e proprio pilastro della trasmissione. Se da una parte c’è chi le apprezza, dall’altra c’è chi le critica proprio per la loro esposizione prolungata nella trasmissione. Una ex dama del programma ha letteralmente vuotato il sacco in un’intervista, lanciando pesanti accuse nei loro confronti. (Continua dopo la foto…) “Uomini e Donne”, arriva la versione Vip? Ecco chi potrebbero essere i tronisti Tutto sulla trasmissione “Uomini e Donne” Uomini e ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ida Platano eGalgani sono due protagoniste di ““, dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Le due dame sono da tempo negli studi Elios e ormai sono divenute un vero e proprio pilastro della trasmissione. Se da una parte c’è chi le apprezza, dall’altra c’è chi le critica proprio per la loro esposizione prolungata nella trasmissione. Una exdel programma ha letteralmenteto ilin un’intervista, lanciandonei loro confronti. (Continua dopo la foto…) “”, arriva la versione Vip? Ecco chi potrebbero essere i tronisti Tutto sulla trasmissione “e ...

