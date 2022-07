Una società conferma di essere stata il bersaglio (fallito) dell’attacco informatico smentito dall’Agenzia delle Entrate (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’attacco informatico c’è stato ma non ai danni dell’Agenzia delle Entrate. La società di informatica Gesis ha conferma infatti di esser stata il bersaglio ma che comunque anche il suo sistema avrebbe retto. La notizia, rimbalzata due giorni fa su tutte le testate, era peraltro già stata smentita il giorno stesso dalla Sogei, la società de Tesoro che gestisce la piattaforma e la sicurezza del sistema informatico dell’Agenzia. Indaga comunque la Polizia Postale e i pm di Roma hanno avviato un’indagine. “I dati pubblicati questa settimana su alcuni media – si legge nella nota della società di informatica Gesis diffusa su internet – da quanto ci risulta non provengono da server dell’Agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’attaccoc’è stato ma non ai danni dell’Agenzia. Ladi informatica Gesis hainfatti di esserilma che comunque anche il suo sistema avrebbe retto. La notizia, rimbalzata due giorni fa su tutte le testate, era peraltro giàsmentita il giorno stesso dalla Sogei, lade Tesoro che gestisce la piattaforma e la sicurezza del sistemadell’Agenzia. Indaga comunque la Polizia Postale e i pm di Roma hanno avviato un’indagine. “I dati pubblicati questa settimana su alcuni media – si legge nella nota delladi informatica Gesis diffusa su internet – da quanto ci risulta non provengono da server dell’Agenzia ...

