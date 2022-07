Tratta di esseri umani in Europa, una vittima su 4 è un minore (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Anche l’Italia registra casi di sfruttamento sessuale e lavorativo Secondo una stima pubblicata da Save The Children, un individuo su quattro vittima di Tratta di esseri umani in Europa è un minore. Si legge in una nota pubblicata sul sito: “I soli casi accertati nel 2020, che hanno dato luogo a procedimenti giudiziari e condanne, riguardano 109.216 vittime, un numero che non rappresenta le proporzioni reali del fenomeno in gran parte sommerso”. “In Europa, si stima che il traffico di esseri umani produca in un anno 29,4 miliardi di euro di profitti. Ben un quarto dei soli 14.000 casi identificati riguardano vittime minorenni, intrappolate in gran parte nello sfruttamento della prostituzione arrivando al 64%”. Mentre ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Anche l’Italia registra casi di sfruttamento sessuale e lavorativo Secondo una stima pubblicata da Save The Children, un individuo su quattrodidiinè un. Si legge in una nota pubblicata sul sito: “I soli casi accertati nel 2020, che hanno dato luogo a procedimenti giudiziari e condanne, riguardano 109.216 vittime, un numero che non rappresenta le proporzioni reali del fenomeno in gran parte sommerso”. “In, si stima che il traffico diproduca in un anno 29,4 miliardi di euro di profitti. Ben un quarto dei soli 14.000 casi identificati riguardano vittimenni, intrappolate in gran parte nello sfruttamento della prostituzione arrivando al 64%”. Mentre ...

