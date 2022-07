Tour de France femminile 2022: tappa di oggi, programma, orari, tv, percorso. Frazione da classica con strappi e sterrato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Siamo già al momento del giro di boa al Tour de France femminile 2022. Al momento la maglia gialla è sulle spalle di Marianne Vos (Jumbo-Visma), ieri arrivata seconda alle spalle della danese Cecilie Ludwig (FDJ-SUEZ-Futuroscope) sul traguardo di Epernay; la quarta Frazione vedrà il gruppo viaggiare da Troyes a Bar Sur Aube per 126,8 chilometri. Questa tappa è quella più simile ad una classica fra le otto di questa Grande Boucle. Cinque strappi previsti negli ultimi 60 chilometri, con i più duri per pendenza all’inizio, la Cote de Celles-sur Ource al chilometro 68 (1100 metri quasi al 9%) e la Cote du Val des Clos poco dopo (900 metri all’8,8%), seguiti dalla Cote de Maitre Jean (1800 metri al 4,4%), Cote de Vitry (900 metri al 6,9%) e la Cote du Val ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Siamo già al momento del giro di boa alde. Al momento la maglia gialla è sulle spalle di Marianne Vos (Jumbo-Visma), ieri arrivata seconda alle spalle della danese Cecilie Ludwig (FDJ-SUEZ-Futuroscope) sul traguardo di Epernay; la quartavedrà il gruppo viaggiare da Troyes a Bar Sur Aube per 126,8 chilometri. Questaè quella più simile ad unafra le otto di questa Grande Boucle. Cinqueprevisti negli ultimi 60 chilometri, con i più duri per pendenza all’inizio, la Cote de Celles-sur Ource al chilometro 68 (1100 metri quasi al 9%) e la Cote du Val des Clos poco dopo (900 metri all’8,8%), seguiti dalla Cote de Maitre Jean (1800 metri al 4,4%), Cote de Vitry (900 metri al 6,9%) e la Cote du Val ...

