infoiteconomia : Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governo - LaNotifica : Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governo - Tele_Nicosia : Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governo - ledicoladelsud : Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governo - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Centocinquanta giorni dopo l’invasione russa, radio e tv continuano a dedicare maggiore attenzio… -

Sardegna Reporter

ROMA - Centocinquanta giorni dopo l'invasione russa,e tv continuano a dedicare maggiore attenzione e spazio allain Ucraina rispetto alla pandemia o alle vicende politiche interne: negli ultimi tre mesi, infatti, sui canali televisivi e ..."Non c'è alcuni dittatore in Brasile, non siamo incon nessuno, non importa quale potere rappresenti", ha sottolineato Bolsonaro in dichiarazioni riportate dallaJovem Pan News. Il capo ... Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governo ROMA (ITALPRESS) – Centocinquanta giorni dopo l’invasione russa, radio e tv continuano a dedicare maggiore attenzione e spazio alla guerra in Ucraina rispetto alla pandemia o alle vicende politiche in ...Slava è un uomo di 48 anni che vive nella Bassa Bresciana e che ogni sera si collega con amici e parenti in Ucraina ...