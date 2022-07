Sposa in rosso, trailer e poster del film con Sarah Felberbaum (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sposa in rosso, ecco trailer e poster del film con Sarah Felberbaum: la nuova commedia corale di Gianni Costantino arriva al cinema il 4 agosto Dal 4 agosto arriva al cinema, distribuita da Adler Entertainment, Sposa in rosso, la nuova commedia corale di Gianni Costantino. Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l’attrice Sarah Felberbaum e l’attore spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso. Sposa in rosso, scritta da Gianni Costantino con Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, nasce come una crime story e ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 27 luglio 2022)in, eccodelcon: la nuova commedia corale di Gianni Costantino arriva al cinema il 4 agosto Dal 4 agosto arriva al cinema, distribuita da Adler Entertainment,in, la nuova commedia corale di Gianni Costantino. Il, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l’attricee l’attore spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso.in, scritta da Gianni Costantino con Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, nasce come una crime story e ...

