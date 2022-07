“Signora, non è possibile”. La scoperta choc in vacanza al mare: finisce malissimo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pensate a cosa fareste al posto di questo ignaro e sfortunato turista. Dopo un anno di attesa ci si appresta ad andare finalmente in vacanza, ma proprio prima di partire la brutta scoperta: si tratta di una brutta truffa. È quanto accaduto a una donna di Bettona, in provincia di Perugia, che dopo aver visto un annuncio online per una casa vacanze a San Benedetto del Tronto si era messa in contatto con il proprietario per affittarla. A questo i due si sono prima scambiati dei messaggi per concordare il prezzo del soggiorno. Poco dopo i sé arrivati all’accordo di 1.600 euro e infine il versamento dell’acconto da 500 euro per confermare la prenotazione. Tutto nella norma fino a qui, se non fosse per un terribile dettaglio. La donna infatti, nei giorni successivi, ha telefonato a uno stabilimento balneare per prenotare lettino e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pensate a cosa fareste al posto di questo ignaro e sfortunato turista. Dopo un anno di attesa ci si appresta ad andare finalmente in, ma proprio prima di partire la brutta: si tratta di una brutta truffa. È quanto accaduto a una donna di Bettona, in provincia di Perugia, che dopo aver visto un annuncio online per una casa vacanze a San Benedetto del Tronto si era messa in contatto con il proprietario per affittarla. A questo i due si sono prima scambiati dei messaggi per concordare il prezzo del soggiorno. Poco dopo i sé arrivati all’accordo di 1.600 euro e infine il versamento dell’acconto da 500 euro per conferla prenotazione. Tutto nella norma fino a qui, se non fosse per un terribile dettaglio. La donna infatti, nei giorni successivi, ha telefonato a uno stabilimento balneare per prenotare lettino e ...

