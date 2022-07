Sacerdote litiga e aggredisce un parrocchiano dopo l' offerta troppo bassa per un funerale

globalistIT : -

Dopo una lite verbale, ilavrebbe aggredito l'uomo. Il cittadino è poi andato in ospedale per farsi refertare e ora ha intenzione di denunciare il parroco. La lite - La lite sarebbe ......, vicario generale della diocesi di Trani - Barletta, e dei coniugi Maria Caporale e ... si è portati a pensare a famiglie quasi perfette, dove tutto scorre in armonia, dove non simai. ...L'episodio ad Aversa in provincia di Caserta: al termine di un funerale, un parente del defunto si sarebbe recato in sacrestia per lasciare un'offerta (25 euro).L'uomo ha detto di essere stato seguito in strada e aggredito dal religioso, è anche andato in ospedale per farsi refertare. La somma sarebbe stata giudicata troppo bassa dal prete, che avrebbe espres ...