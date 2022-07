(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha agito senza un briciolo di pietà. Per una banale lite di viabilità, un ragazzo di 24 anni, in zona Prati, si è accanito contro un diciannovenne che vive a Ponte Milvio con la...

RassegnaZampa : #Roma, urta uno scooter con la minicar: massacrato di botte. Vittima uno studente, aggressore arrestato - TuttoSuRoma : #Roma, urta uno scooter con la minicar: massacrato di botte. Vittima uno studente, aggressore arrestato - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, urta uno scooter con la minicar: massacrato di botte. Vittima uno studente, aggressore arrestato - ilmessaggeroit : Roma, urta uno scooter con la minicar: massacrato di botte. Vittima uno studente, aggressore arrestato - canaledieci : Roma, con la microcar urta uno scooter: inseguito e massacrato -

uno scooter con la minicar: massacrato di botte. Vittima uno studente, aggressore arrestato Non nuovi, peraltro, a furiosi litigi che da tempo richiamano anche l'attenzione del vicinato, ..., rissa tra bande a Boccea: volano bottiglie, feriti anche due poliziotti Un'inchiesta che è durata più di un mese e che ha permesso agli agenti di fare piena luce su quanto è accaduto. Il banale ...Ha agito senza un briciolo di pietà. Per una banale lite di viabilità, un ragazzo di 24 anni, in zona Prati, si è accanito contro un diciannovenne che vive a Ponte Milvio con ...A Roma un ragazzo di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato brutalmente il conducente di una minicar che, uscendo da un ...