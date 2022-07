Nudes debutta su Rai2 il 27 luglio dopo il successo su Raiplay | la trama del primo episodio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022)ilriscosso sula miniseriein chiaro su, in seconda serata, mercoledì 27: questo racconto antologico che punta ai giovanissimi, ma non solo, ha l’obiettivo di mostrare quali conseguenze può avere esporre o veder esposto il proprio corpo nudo in rete.ha già avuto un ottimo riscontro, stimato nei risultati della stagione 2021 in oltre 1,1 milioni di Legitimate Streams sul catalogo streaming: pensata per il pubblico più giovane, è stata inserita nel quadro strategico dell’offerta multipiattaforma Rai e ha realizzato una buona performance in rete.racconta il fenomeno che accomuna gli adolescenti di ogni epoca e luogo, ma che trova oggi nella ...