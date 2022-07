Movida violenta in Irpinia e Sannio, arrivano sei “Daspo Willy” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Angelo dei Lombardi (AV) – Allo scopo di infrenare fenomeni di violenza all’interno o in prossimità di pubblici esercizi e/o di pubblico intrattenimento, il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi ha adottato il provvedimento del divieto di accesso ad alcuni pubblici esercizi ubicati nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, nonché del divieto di stazionare nelle immediate adiacenze degli stessi, nel raggio di mt. 50, nei confronti di due giovani del luogo, rispettivamente per la durata di anni 2 ed anni 1. L’adozione della misura è scaturita a seguito di una colluttazione con pugni e spintoni, per futili motivi, davanti a un bar sito nel centro cittadino di Sant’Angelo dei Lombardi. I soggetti coinvolti, inoltre, si sono resi responsabili di aggressione, ingiuria e minaccia nei confronti di agenti del locale Commissariato di P.S. intervenuti per porre fine ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Angelo dei Lombardi (AV) – Allo scopo di infrenare fenomeni di violenza all’interno o in prossimità di pubblici esercizi e/o di pubblico intrattenimento, il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi ha adottato il provvedimento del divieto di accesso ad alcuni pubblici esercizi ubicati nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, nonché del divieto di stazionare nelle immediate adiacenze degli stessi, nel raggio di mt. 50, nei confronti di due giovani del luogo, rispettivamente per la durata di anni 2 ed anni 1. L’adozione della misura è scaturita a seguito di una colluttazione con pugni e spintoni, per futili motivi, davanti a un bar sito nel centro cittadino di Sant’Angelo dei Lombardi. I soggetti coinvolti, inoltre, si sono resi responsabili di aggressione, ingiuria e minaccia nei confronti di agenti del locale Commissariato di P.S. intervenuti per porre fine ...

EnzoBattarra : RT @OndaWebTv: Movida violenta. L'appello del vescovo Lagnese alle istituzioni ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - OndaWebTv : Movida violenta. L'appello del vescovo Lagnese alle istituzioni ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - corrmezzogiorno : #Napoli Movida, don Giuliano: «É una bolgia tra violenza e droga Anche io minacciato ... - egospotami : @mbx1900 per anni io, e come me migliaia di cittadini di grandi città, ho subito movida violenta di spaccio e rumor… - PalermoToday : Movida violenta, Carta incontra i vigili: più controlli in centro e nelle borgate marinare -