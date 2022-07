Moratti pronta per la candidatura: verso lo scontro con Fontana (Di mercoledì 27 luglio 2022) La vice del governatore leghista ed ex sindaca di Milano si candida. Albertini: "Fondi e macchina elettorale, tutto pronto". E c'è anche l'appoggio di Calenda. Pronto lo scontro con Fontana Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 27 luglio 2022) La vice del governatore leghista ed ex sindaca di Milano si candida. Albertini: "Fondi e macchina elettorale, tutto pronto". E c'è anche l'appoggio di Calenda. Pronto loconSegui su affaritaliani.it

