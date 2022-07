Michelle Obama non è stata definita «mio figlio» nel testamento della madre

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 22 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che ladell’ex first lady, «Mary McGillicuddy Robinson», avrebbe scritto nel suo, prima di morire a 84 anni, che i suoi beni sarebbero dovuti passare a «mio, Michael Robinson». Stando a quanto riportato su Facebook nello Stato dell’Illinois (Stati Uniti), dove la moglie di Barackè nata e cresciuta, «le persone non possono cambiare legalmente il loro sesso, quindi ha dovuto usare il suo vero nome o non avrebbe ottenuto nulla”..!». Il post è accompagnato dallo screenshot di un articolo in lingua inglese intitolato “’s Mother Dies, Leaves Inheritance to ‘My Son Michael’” (in italiano, “La ...

Tg3web : La cantautrice statunitense Pink scende in campo contro la sentenza della Corte suprema sull'aborto. Una raccolta f… - MaitteBreton : @Olivianoelle08 @EsiMizen @RSVP1224 @SussexHenryVIII Michelle Obama?? - KimTrobaugh : @Beth2point0_ Michelle Obama - HelaminaJ : RT @KathrynMeissne2: @Route_60plus Michelle Obama. - KathrynMeissne2 : @Route_60plus Michelle Obama. -

Sgradite perfino le biografie per bambini die dell'atleta olimpica Wilma Rudolph, accusate di promuovere una segregazione al contrario, contro i bianchi da parte dei neri. L'altro ...A metà novembre uscirà 'La luce che è in noi', un saggio della ex first lady che vi spiegherà come far risplendere la luce che è in voi. Una vera e propria cassetta degli attrezzi per la vita, spiega ...A metà novembre uscirà “La luce che è in noi”, un saggio della ex first lady che vi spiegherà come far risplendere la luce che è in voi. Una vera e propria cassetta degli attrezzi per la vita, spiega ..."Ho parlato con molti molti di voi di ciò che tutti stiamo affrontando e quello che ne è risultato è di fatto il mio libro" ...