Manuela Arcuri svela l'abito da sposa indossato in chiesa: una principessa molto seducente (Di mercoledì 27 luglio 2022) Finalmente sono arrivate anche le foto di Manuela Arcui in abito da sposa, abbiamo dovuto attendere l'esclusiva della rivista Chi. Del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco avevamo visto davvero poco, quasi niente, introvabili le foto degli sposi. Ed ecco spuntare l'album di nozze dalle pagine del settimanale di Alfonso Signorini. Si scopre che la Arcuri ha indossato tre abiti da sposa e che ha detto sì al suo compagno scegliendo un abito da principessa sexy. Ha avverato il suo sogno, la sua favola si è realizzata, ha sposato il papà di suo figlio Mattia, ha festeggiato con le persone più care nel Castello di Bracciano. Al settimanale di gossip Manuela Arcuri affida tutte le sue ...

