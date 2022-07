Liberato non è (solo) Gennaro Nocerino, lo scoop del momento in realtà è una vecchia teoria (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non si parla d’altro che dell’identità di Liberato. Spunta il nome di Gennaro Nocerino, dopo una serie di analisi, e il web grida allo scoop: è Gennaro Nocerino colui che si nasconde dietro Liberato? In realtà di scoop c’è molto poco. Il suo nome girava già diversi anni fa, dopo la pubblicazione di un libro che aveva già provato a far luce sul volto e sul nome di Liberato. Il cantante incappucciato, che ha fatto del segreto la sua arma migliore, è stato smascherato oppure no? Un’attenta analisi porta a riflettere e il mondo dei social ci mette del suo. “Gennaro Nocerino è Liberato, ok, ma chi è Gennaro Nocerino?”, si legge con ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non si parla d’altro che dell’identità di. Spunta il nome di, dopo una serie di analisi, e il web grida allo: ècolui che si nasconde dietro? Indic’è molto poco. Il suo nome girava già diversi anni fa, dopo la pubblicazione di un libro che aveva già provato a far luce sul volto e sul nome di. Il cantante incappucciato, che ha fatto del segreto la sua arma migliore, è stato smascherato oppure no? Un’attenta analisi porta a riflettere e il mondo dei social ci mette del suo. “, ok, ma chi è?”, si legge con ...

