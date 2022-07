Kate Moss, dagli esordi difficili allo scandalo cocaina. La top model si racconta senza filtri (Di mercoledì 27 luglio 2022) dagli esordi, quando si sentiva “vulnerabile e terrorizzata” passando per la bellezza, la fama e i problemi con la droga fino ad arrivare alla difesa del suo ex. La supermodella Kate Moss, oggi splendida 48enne ancora principale protagonista delle passerelle, oltre che titolare di una sua agenzia di moda, ha concesso una rara intervista al programma radiofonico “Desert Island Discs” della Bbc dove ha raccontato anche gli esordi della sua carriera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Moss Agency (@KateMossagency) La top model è stata notata da un talent scout all’età di 14 anni e poi ingaggiata dall’agenzia di ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022), quando si sentiva “vulnerabile e terrorizzata” passando per la bellezza, la fama e i problemi con la droga fino ad arrivare alla difesa del suo ex. La superla, oggi splendida 48enne ancora principale protagonista delle passerelle, oltre che titolare di una sua agenzia di moda, ha concesso una rara intervista al programma radiofonico “Desert Island Discs” della Bbc dove hato anche glidella sua carriera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daAgency (@agency) La topè stata notata da un talent scout all’età di 14 anni e poi ingaggiata dall’agenzia di ...

