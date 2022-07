In ricordo di Ettore Marubini, un grande biometrico (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pubblichiamo la lettera inviata da Claudio Quintano, emerito di Statistica economica, già REttore dell’Università Parthenope, alla Società di Statistica Medica e Epidemiologia Clinica (Sismec) e alla Associazione per la Statistica Applicata (Asa), in ricordo del professore Ettore Marubini, scomparso il 22 luglio scorso. di Claudio Quintano* Napoli, 26 luglio 2022 Cari soci, Ho avuto modo di sentirmi con Adriano de Carli qualche giorno fa, proprio quando era avvenuta la dipartita di Ettore, e colsi l’occasione di manifestare il cordoglio agli statistici medici in quanto, dal loro alveo proveniva uno studioso eccezionale i cui risultati scientifici erano “ad usum”, non solo del suo s.s.d., ma di tutti i settori metodologici ed applicativi della statistica. Io sono tra quelli che ha conosciute le opere ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pubblichiamo la lettera inviata da Claudio Quintano, emerito di Statistica economica, già Rdell’Università Parthenope, alla Società di Statistica Medica e Epidemiologia Clinica (Sismec) e alla Associazione per la Statistica Applicata (Asa), indel professore, scomparso il 22 luglio scorso. di Claudio Quintano* Napoli, 26 luglio 2022 Cari soci, Ho avuto modo di sentirmi con Adriano de Carli qualche giorno fa, proprio quando era avvenuta la dipartita di, e colsi l’occasione di manifestare il cordoglio agli statistici medici in quanto, dal loro alveo proveniva uno studioso eccezionale i cui risultati scientifici erano “ad usum”, non solo del suo s.s.d., ma di tutti i settori metodologici ed applicativi della statistica. Io sono tra quelli che ha conosciute le opere ...

